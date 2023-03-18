18 Марта 2023
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Сочи задержан мужчина, до смерти заморивший младенца голодом

В Сочи задержан 43-летний приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца. В результате ребенок скончался.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю, мужчина с 33-летней сожительницей находились в съемном жилье в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, когда 11 февраля женщина дома родила ребенка. За квалифицированной помощью в больницу пара не обращалась.

Как удалось выяснить в ходе следствия, после рождения мужчина несколько раз забирал малыша у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта, когда состояние ребенка ухудшилось, сожители решили отвезти его в больницу. Однако по дороге мальчик скончался.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Как отметили в СК, мать погибшего младенца обвиняется в причинении ему смерти по неосторожности и находится под домашним арестом. Сейчас уголовные дела матери ребенка и ее сожителя соединены в одно производство.

Теги: Сочи, ребенок, истязание, СК



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