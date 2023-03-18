Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках СВО

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.

Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Поправки ужесточают наказание за дискредитацию ВС РФ за рубежом (статья 280.3 УК РФ). Теперь вводится ответственность за дискредитацию добровольцев, а санкция за нарушение увеличена до семи лет лишения свободы.

Кроме этого, поправки вносятся в статью за фейки о Вооруженных силах РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Госдума приняла поправки, устанавливающие ответственность за дискредитацию формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение фейков о них.