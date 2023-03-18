18 Марта 2023
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Происшествия Сибирский ФО Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Падение ребенка в открытый люк в Новосибирске проверит СК

В Новосибирске Следственный комитет выясняет обстоятельства падения ребенка в открытый канализационный люк.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Новосибирской области, все случилось в Кировском районе областного центра: в открытый люк, запорошенный снегом, упал несовершеннолетний мальчик, который шел по сугробам вдоль тротуара со своим другом. В итоге ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома.

В СК намерены дать юридическую оценку действиям местных чиновников на наличие признаков преступления по статье 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг). По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия и опрошены жители. В следствии убедились, что люк сейчас закрыт и не представляет опасности для горожан.

Теги: люк, Новосибирск, ребенок, СК



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