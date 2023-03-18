На 95-м году жизни скончался последний главком ВМФ СССР

Ушел из жизни последний главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза Владимир Чернавин. Об этом сообщается на официальном сайте Клуба военачальников РФ.

Как говорится в сообщении, адмирал Чернавин скончался сегодня, 18 марта, на 95-м году жизни. Президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов от имени совета Клуба выразил соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

Владимир Чернавин – Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР, заместитель министра обороны СССР (1985-1992). Адмирал являлся членом Клуба военачальников Российской Федерации.