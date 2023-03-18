Силовики задержали мошенника, похитившего 780 тысяч у известной фигуристки

Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении известной фигуристки. Расследуется уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в январе этого года знаменитой спортсменке, призеру Олимпийских игр позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик заявил, что на имя фигуристки якобы оформлено большое количество кредитов. Затем с девушкой заговорил другой мужчина, который назвал себя "работником банка". Он убедил перевести ее сбережения в сумме 780 тысяч рублей на "безопасные счета".

По подозрению полицейскими задержан житель Кирова. Как выяснили сыщики, в мессенджере он откликнулся на анонимное объявление с предложением "несложной работы": обналичивании денег, полученных от криминального промысла. Мужчина должен был перечислять суммы по реквизитам, указанным куратором, за вычетом своего вознаграждения. Получив таким образом первую сумму, аферист решил обмануть своего "работодателя" и оставил деньги себе. Как выяснилось, именно они и были похищены у фигуристки.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Имя пострадавшей от мошенников спортсменки в полиции не называют. По данным СМИ, речь идет о Евгении Тарасовой.