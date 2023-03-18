В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в три автомобиля

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 17 марта на Полевском тракте. По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса 120 маршрута (Северский – Екатеринбург) во время движения вдруг почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате автобус столкнулся с тремя впереди стоящими машинами "Рав-4", "Пежо" и "Чендан".

В столкновении получила травму пассажирка "Рав-4", ее увезли в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". В автобусе в момент аварии находился 51 пассажир, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. У всех водителей алкогольное опьянение не установлено. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого происшествия.