18 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в три автомобиля

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 17 марта на Полевском тракте. По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса 120 маршрута (Северский – Екатеринбург) во время движения вдруг почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате автобус столкнулся с тремя впереди стоящими машинами "Рав-4", "Пежо" и "Чендан".

В столкновении получила травму пассажирка "Рав-4", ее увезли в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". В автобусе в момент аварии находился 51 пассажир, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. У всех водителей алкогольное опьянение не установлено. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Теги: автобус, водитель, ДТП, Екатеринбург, тракт



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