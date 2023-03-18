18 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

На территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 5 часов 14 минут по времени UTC (8:14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в четырех километрах в юго-востоку от города Гексун.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. По последним данным, в результате стихийных бедствий в стране погибли 48 тысяч человек.

Теги: Турция, землетрясение, очаг, провинция



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