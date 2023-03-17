В парламент Турции внесен протокол о членстве Финляндии в НАТО

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент).

Перед этим протокол был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте, приводит ТАСС данные агентства Anadolu.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции, которая собиралась вступать в альянс вместе с Финляндией, не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.