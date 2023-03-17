И.о. главы Смоленщины рассказал Путину, какие проблемы решит в первую очередь

И.о. губернатора Смоленской области Василий Анохин во время встречи рассказал президенту, какие проблемы он намерен решить в первую очередь.

"Наиболее насущные вопросы, которые сейчас беспокоят жителей региона, – это вопросы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, а также социального обеспечения, в особенности мобилизованных граждан и членов их семей, чему я уделю первоочередное, особое внимание", - цитирует Анохина пресс-служба Кремля.

Он "готов в течение месяца подготовить детальный план развития региона". Путин пообещал Анохину скорую личную встречу и разговор о первых итогах его работы на посту главы Смоленщины.