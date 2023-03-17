Депутат Госдумы от ХМАО "шокирован зарплатой сотрудников Росгидромета"

Депутат Госдумы от ЛДПР, куратор "тюменской матрешки" Евгений Марков удивился размеру зарплаты сотрудников Росгидромета.

"С зарплатой ниже МРОТ достичь должных результатов в сфере урегулирования климатических вызовов невозможно. Вчера состоялось выездное заседание комитета Госдумы по экологии на полях Росгидромета с участие Министра природных ресурсов и экологии РФ. Был шокирован информацией, что сотрудники в Росгидромете, важной подведомственной организации Министерства, получают зарплату ниже прожиточного минимума. С дефицитом кадров в такой организации должных результатов по намеченным целям страны в климатической повестке не достичь", - написал Марков в своем telegram-канале.

Он уточнил, что договорился совместно с Минприродой и Минфином разработать комплекс мер, которые смогут увеличить фонд оплаты труда и престиж работы в данной области.