Путин сменил глав Смоленской области и Чукотского АО

Кроме того, президент Владимир Путин принял отставку главы Чукотского АО Романа Копина, назначив и.о. губернатора Владислава Кузнецова.

"Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", - сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что отправлен в отставку прежний глава региона Алексей Островский.

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов двух регионов России – Смоленской области и Чукотского автономного округа.





