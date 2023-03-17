Путин сменил глав Смоленской области и Чукотского АО
Президент России Владимир Путин сменил губернаторов двух регионов России – Смоленской области и Чукотского автономного округа.
"Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", - сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что отправлен в отставку прежний глава региона Алексей Островский.
Кроме того, президент Владимир Путин принял отставку главы Чукотского АО Романа Копина, назначив и.о. губернатора Владислава Кузнецова.