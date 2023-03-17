Медведев рассказал, что надо сделать с ордером на арест Путина

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, написал, что нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом, и сопроводил сообщение значком туалетной бумаги.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", - цитирует РИА Новости запись Медведева в его англоязычном аккаунте в Twitter.

Напомним, как говорится в сообщении суда, Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале сообщила о том, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - написала Захарова.