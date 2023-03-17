17 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Дистанционное оформление рецептов, защита от хакеров и фейков. В Астраханской области полным ходом идет цифровизация

Заседание коллегии областного министерства госуправления, информационных технологий и связи провел сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В прошлом году нам удалось адаптироваться к новым условиям. Оперативно внедрили передовое программное обеспечение, отбив хакерские атаки и распространение фейковой информации.
Министерством была организована работа горячей линии «122» по вопросам частичной мобилизации. От мобилизованных астраханцев и их семей были приняты и отработаны 11 тысяч обращений." - сообщил губернатор в своем телеграм-канале

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» внедрена Платформа обратной связи (ПОС) для взаимодействия с жителями области. С начала ее работы поступило более 45 тыс. сообщений, из них исполнено 44,6 тыс. Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по внедрению ПОС, опубликованному Минцифрой России, регион занимает 10 место.

Продолжается цифровизация государственных услуг. На сегодняшний день в электронной форме доступно 86 из числа массовых социально значимых. В этом же году в регионе начали оформлять электронные рецепты для льготных категорий граждан. В планах 2023 года – организация дистанционного оформления рецептов для коммерческой продажи лекарственных препаратов.

"Работой регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи затронуты все сферы жизнедеятельности. Развитие цифровой трансформации необходимо наладить и в муниципальных районах Астраханской области. Это наша задача на текущий год." - подчеркнул Бабушкин.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

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