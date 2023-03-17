МУС выдал ордер на арест Владимира Путина

Палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Сегодня, 17 марта 2023 г., II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - цитирует РБК документ.

Как говорится в сообщении суда, они "предположительно, несут ответственность за военное преступление". По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале сообщила о том, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - написала Захарова.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя в своем telegram-канале такое решение, сообщил, что ордера "МУС на арест нужно выписывать (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, его шайке и их западным покровителям, они – реальные военные преступники". Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале сообщил о том, что "ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий".

"Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации", - написал Клишас.