В Астрахани лучшим работникам ЖКХ и бытового обслуживания вручили почетные грамоты и благодарственные письма

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в этом году 19 марта, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил лучшим специалистам и ветеранам отрасли благодарственные письма и почётные грамоты.



Глава региона отметил, что коммунальщики работают в непростых условиях: и днем, и ночью, в мороз и зной, обеспечивая теплом, водой и электричеством дома и социальные объекты. Сегодня в отрасли ЖКХ Астраханской области занято свыше 19 тысяч специалистов.

В рамках федеральной программы развития ЖКХ в Астраханской области реконструируют сети Астраводоканала. На первых 15-ти участках ремонтные работы уже идут. Кроме того, благодаря проекту «Оздоровление Волги» в прошлом году началась масштабная реконструкция Северных очистных сооружений. По проекту «Чистая вода» вводится в эксплуатацию питьевой водопровод в селе Началово, а в поселке Ильинка в ближайшее время начнется строительство системы питьевого водоснабжения.



«От вашего труда во многом зависит благополучие граждан, социальное самочувствие и настроение в обществе. Хочу сказать спасибо за верность выбранному делу, профессионализм, ответственность и умение четко и слаженно действовать в сложных ситуациях», - подчеркнул Игорь Бабушкин.