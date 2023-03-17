Пригожин: решение о награждении Платиновой Звездой бойцов ЧВК «Вагнер» принимает совет командиров

Высшая награда ЧВК «Вагнер» —Платиновая Звезда, за время существования организации выдавалась 26 раз, из них четыре — посмертно, рассказал Евгений Пригожин.

«Да, Звезда Героя ЧВК «Вагнер» выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам или младшему составу. Выдается как при жизни, так и посмертно», — подробно объяснил предприниматель.

По его словам, на принятие решения командирами о награждении уходит не больше суток, при этом он не оспаривает его.

«Командир может быть награжден только посмертно и только в том случае, если он погиб с оружием в руках», — заключил Пригожин.