17 Марта 2023
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Фото: t.me/razgruzka_vagnera/38/скрин

Пригожин: решение о награждении Платиновой Звездой бойцов ЧВК «Вагнер» принимает совет командиров

Высшая награда ЧВК «Вагнер» —Платиновая Звезда, за время существования организации выдавалась 26 раз, из них четыре — посмертно, рассказал Евгений Пригожин.

«Да, Звезда Героя ЧВК «Вагнер» выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам или младшему составу. Выдается как при жизни, так и посмертно», — подробно объяснил предприниматель.

По его словам, на принятие решения командирами о награждении уходит не больше суток, при этом он не оспаривает его.

«Командир может быть награжден только посмертно и только в том случае, если он погиб с оружием в руках», — заключил Пригожин.

Теги: награда, чвк вагнер, пригожин, Платиновая Звезда



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