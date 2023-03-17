Набиуллина – про поиски скрытых российских резервов на Западе: "Здесь я ничем помочь не могу"

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не стала комментировать публикации о поиски властями западных стран "спрятанных" российских денег. Якобы, далеко не все российские резервы и активы удалось заморозить, и часть из них Россия продолжает использовать.

На неделе Bloomberg сообщал, что власти ЕС заморозили резервы и активы РФ только на $21 млрд, а не на сотни миллиардов, как сообщалось раньше.

"Здесь я ничем помочь не могу", - сказала Набиуллина на вопрос о поиске российских резервов за рубежом.