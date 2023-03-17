ЦБ: Ключевая ставка в 7,5% соответствует ситуации в экономике

Хотя Центральный банк России на очередном заседании совета директоров не стал менять ключевую ставку в 7,5%, вероятность ее повышения в этом году превышает вероятность снижения, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Возможное повышение ключевой ставки нацелено на снижение инфляции. Снижение инфляции абсолютно необходимо для сохранения доступности кредитования и сохранения ценовой стабильности", - сказала Набиуллина журналистам.

Зампред регулятора Алексей Заботкин добавил: "То, что ставка не меняется – это отражение соответствия ставки и текущей ситуации в экономике".

По словам Набиуллиной, "инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились, но все равно остаются повышенными, идет заметный рост цен на услуги".

"Потребители пока не спешат переключаться на новые бренды. Повысился спрос на ремонт – люди не спешат покупать новое, а предпочитают отремонтировать старое, к которому привыкли", - прокомментировала Набиуллина ситуацию с потребительским спросом.