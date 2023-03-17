"Черт знает какие схемы": Набиуллина пригрозила застройщикам за рискованную ипотеку

Центральный банк России продолжит бороться с "черт знает какими" схемами ипотечного кредитования, которые продолжают "изобретать" застройщики.

"Это черт знает какие схемы, мы их мониторим и готовы принимать решение по ним, нас они абсолютно не устраивают. Растет доля кредитов с низким первоначальным взносом, выдача кредитов людям с высокой долговой нагрузкой и т.д. Для банков, которые применяют непонятные схемы, будут вводиться повышенные требования. Со схемами мы будем бороться. Если они будут множиться, мы будем настойчиво выходить в Госдуму с требованием четко ограничить схемы", - заявила журналистам председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ не устраивает вариант Минстроя, предлагающего заменить околонулевую ипотеку от девелоперов кредитами со ставкой в 3-4%: "Схема Минстроя с ипотекой в 3-4% нас не устраивает. Мы не считаем это рабочим вариантом, дискуссии ведем с осени, решение принимать будет ЦБ".