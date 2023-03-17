На Южном Урале возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам автотранспортного предприятия

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Катав-Ивановского автотранспортного предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в начале 2023 года руководством предприятия допущена задолженность по зарплате в сумме более 700 тысяч рублей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будут приняты меры для погашения задолженности.