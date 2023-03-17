Стали известны подробности дела против устроившего "денежный дождь" москвича

Обыски в квартире жителя Москвы, выбросившего деньги из окна, прошли в рамках уголовного дела под грифом "Совершенно секретно", сообщает Telegram-канал "112".

Уточняется, что силовики нагрянули в пятикомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра на Русаковской улице.

Ранее сообщалось, что в московском ЖК "Дом в Сокольниках" прошел "денежный дождь" – житель во время визита сотрудников ФСБ выкинул в окно мешок с купюрами в €100 и €500.