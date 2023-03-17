Армия России пресекла попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артемовска

И.о. главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские силы планомерно продвигаются в Артемовске (Бахмуте), пресечены попытки вывода нескольких взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города.

"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов (ВСУ]), но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала", слова приводит ТАСС.

По его словам, силы РФ закрепились на "Востокмаше" и продвигаются вглубь промзоны Артемовска.

"Ранее удалось закрепиться в зданиях завода "Востокмаш", и теперь идет продвижение непосредственно вглубь промзоны", - сказал он.