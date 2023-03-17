Одна из больниц Екатеринбурга задолжала предпринимателям 16,6 миллиона рублей

"Городская клиническая больница №14" Екатеринбурга скопила долг в 16,6 млн рублей перед субъектами предпринимательской деятельности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что медучреждение заключало государственные контракты с предпринимателями на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий, иных препаратов и изделий, используемых в медицинских целях. Спустя время долг достиг 16,6 млн рублей, срок оплаты по контрактам наступил, однако предприниматели свои деньги так и не получили.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя больницы. Только после этого задолженность была погашена в полном объеме.