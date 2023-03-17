В Липецке погибли двое рабочих: упала стрела крана, на которой они работали

В Липецке из-за смерти рабочих на производственной площадке возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным областного управления СКР, около полуночи 16 марта во время монтажа технологического оборудования упала стрела мобильного крана с подвесной корзиной, в которой находились двое монтажников компании-подрядчика. При падении с высоты почти 50 м 39- и 40-летние рабочие получили смертельные травмы.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.