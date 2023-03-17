17 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские силовики объявили об открытии "сезона охоты" на наркодилеров

Главное управление МВД по Свердловской области объявило о начале проведения на Среднем Урале первого этапа оперативно-профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Силовики намерены активизировать работу по поиску наркодилеров.
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Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, основной задачей данного мероприятия является работа по активизации взаимодействия органов внутренних дел со всеми без исключения институтами гражданского общества в сфере противодействия наркомании и незаконному обороту запрещенных веществ.

"Только в 2022 году сотрудники полиции гарнизона в рамках аналогичной акции изъяли порядка 20 килограммов различных наркотических средств, в том числе растительного и синтетического происхождения. Выявлено 358 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В дежурные части поступило 880 обращений от неравнодушных жителей области, их вклад в борьбу с чумой нашего времени неоценим. Призываю земляков не менее активно повзаимодействовать и в нынешнем году", - заявил полковник Горелых.

Он заверил, что каждый сигнал от граждан будет подвергаться регистрации и тщательной проверке, а по итогам сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Сообщить о подозрительных личностях, которые делают криминальные закладки, наркопритонах, местах хранения и культивирования наркотиков, а также транспортных средствах, перевозящих "зелье", можно круглосуточно по телефонам 02 и 112.

Теги: наркотики, МВД, акция



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