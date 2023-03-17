Wildberries возобновил работу с 15 заблокированными пунктами выдачи заказов

Маркетплейс Wildberries разблокировал ранее деактивированные из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов (ПВЗ). Речь идет о 15 точках.

"Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и партии "Справедливая Россия".

Отметим, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил о том, что в министерстве разберутся в сложившейся в маркетплейсе ситуации. По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там "традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.