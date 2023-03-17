Моор утвердил максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ

Максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2023 год утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Семьи, у которых этот показатель выше, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета.

Соответствующее постановление регионального Правительства, подписанное губернатором, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В бюджете Тюменской области на 2023 год на предоставление данной меры социальной поддержки запланировано свыше 524 млн рублей.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал повышение тарифов для жителей Тюмени на воду, водоотведение и отопление.

Он отметил, что для ресурсоснабжающих компаний установлены экономически обоснованные тарифы, для жителей – льготные. Первый включает все затраты на сеть и ее развитие. До 1 июля 2022 года было так: если коммунальный платеж больше, чем 22% от доходов, разницу компенсирует область. Теперь этот показатель снижен до 20%

"У кого большие доходы, да, платеж вырос, у тех, у кого маленькие, разница ушла в субсидию. Государство защитило жителей. При росте тарифа имеющие высокий доход платят полностью, имеющие же низкий нами защищены. Решение о повышении тарифов разрешено, оно согласовано ФАС. Наша задача – проконтролировать, чтобы программа работала", - сказал Моор.