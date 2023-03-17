Спорными вопросами Генплана Екатеринбурга будет заниматься специальная комиссия

Спорные моменты при согласовании Генплана до 2045 года в Екатеринбурге будет решать специальная комиссия. Об этом сообщает администрация города.

"Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших основанием для вынесения отрицательного заключения правительства Свердловской области от 21 февраля 2023 года в отношении проекта документа", - говорится в сообщении.

Решение будет приниматься путем голосования присутствующих на заседании членов комиссии. В нее войдут заместители главы Екатеринбурга, представители Главархитектуры, региональных министерств (минстроя, минприроды, мининвеста, МУГИСО, минтранспорта, энергетики и ЖКХ), управления госохраны ОКН.

Напомним, Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, планируют утвердить уже этим летом. Ранее, в соответствии с постановлением заксобрания Свердловской области, полномочия по утверждению Генплана Екатеринбурга с 1 января 2023 года были возложены на региональный минстрой. По мнению представителей ЗакСО, решение позволит быстрее готовить город к застройке.