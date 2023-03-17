В Челябинской области создают профсоюз работников Wildberries

Работники пунктов выдачи заказов Wildberries в Челябинской области создают профсоюзную организацию.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации профсоюзов Челябинской области, работники передали многочисленные обращения на условия труда в пунктах выдачи. Сейчас их изучают юристы. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов, вопросы есть не только к системе штрафов, но и к другим "правилам" Wildberries. "Возмущение вызывает тот факт, что сотрудники сети зачастую находятся в разном правовом статусе. Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, по договору гражданско-правового характера, как индивидуальные предприниматели. А эти категории выведены из трудовых отношений", - подчеркнул он.

Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries Челябинской области станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов. Организация будет представлять интересы работников, вести правозащитную работу, переговоры с компанией и обращаться в надзорные органы.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.