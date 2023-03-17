В Магнитогорске задержали местного жителя за анонимное сообщение о "минировании" дома

В Магнитогорске задержали мужчину, сообщившего о "минировании" жилого дома. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный по телефону сообщил заведомо ложные сведения о несуществующей угрозе для жилого дома, расположенного по улице Бориса Ручьева. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний местный житель, который действовал из хулиганских побуждений.

Здание осмотрели и не обнаружили подозрительных предметов.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.