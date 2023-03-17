17 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Польша разместит HIMARS у границы с Калининградской областью

Польша в этом году получит на вооружение первые американские реактивные артиллерийские системы HIMARS, планирует разместить их у границы с Калининградской областью. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS", - приводит слова Блащака РИА Новости.

По словам министра, важно, чтобы Войско польское было оснащено оружием, "которое зарекомендовало себя на фронте".

Напомним, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ. США начали поставки Киеву в начале июня прошлого года.

В декабре сообщалось, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS.

Теги: Польша, HIMARS, Калининградская область



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