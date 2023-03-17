Россия и Иран запустят безвизовый режим для туристов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о том, что Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок, а соответствующий список туроператоров РФ сформирован и передан МИДу Ирана.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован. Напомню, что в группах до 50 человек, на срок до 15 дней", - приводит РИА Новости слова Решетникова, сказанные во время выступления на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT).

Он отметил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний.

"И этот документ через МИД мы уже передали коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", – сказал Решетников.

Министр также отметил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам, которая необходима для быстрой организации путешествия в Россию.