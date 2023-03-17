17 Марта 2023
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Официальная безработица на Среднем Урале достигла исторического минимума

Число официально зарегистрированных безработных на Среднем Урале достигло своего минимума. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.
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Она рассказала, что на сегодняшний день основные показатели рынка труда в регионе находятся на историческом минимуме.

"На учете в органах службы занятости населения сегодня состоит 15 тысяч 632 человека. Много это или мало? Если мы возьмем допандемийные года – 2019-й и 2020-й – то это порядка 25 тысяч. Если мы возьмем кризисные пандемийные года – это 144 тысячи безработных. Поэтому на сегодняшний день мы говорим: это у нас исторический минимум", - сообщила Бордюгова.

По ее данным, сейчас количество открытых на Среднем Урале вакансий составляет порядка 50 тысяч.

Как сообщало Накануне.RU, свердловские эксперты считают, что набирающие популярность во всем мире нейросети все же не смогут полностью заменить работу человека.

Теги: безработица, показатели, занятость, Средний Урал



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