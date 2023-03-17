В Югре с начала года травмы на улицах получили около семи тысяч человек

В Югре с начала года травмы на улицах получили около семи тысяч человек. Такие цифры со ссылкой на данные департамента здравоохранения привела губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира "Весна в Югре". Трансляция велась в группе властей региона социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор подчеркнула, что ответственность за пострадавших лежит на соответствующих структурах. Также глава региона обратила внимание на некачественную уборку снега. Всего от жителей региона поступило больше 4,5 тыс. жалоб. Антилидерами стали Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск.

Отметим также, что по данным Сургутского травмцентра, на этой неделе увеличилось число пострадавших из-за гололеда. По словам медиков, больницы в среднем принимают по сотне человек в день. Плюс 20-30 пациентов – уже довольно ощутимый рост. Плюс 50 - крайне напряженная ситуация, когда на износ работает и диагностическое оборудование, и персонал. В понедельник травмцентр принял 160 человек.