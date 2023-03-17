Движение на трассе Пермь – Екатеринбург будет ограничено до ноября

Строители ограничат движение на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области, на 200 км. ФКУ "Уралуправтодор" намерен с 20 марта начать капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ, завершить работы планируется до ноября 2023 года.

"Проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок", - говорится в сообщении.

На время ремонта движение на участке будет реверсивным и со светофорным регулированием. При этом система светофора будет учитывать маятниковую миграцию населения в будни и выходные дни во время максимальной интенсивности. Водителей убедительно просят внимательно следить за информацией в Яндекс-навигаторе и по возможности объезжать. В случае внештатной ситуации можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую ФКУ "Уралуправтодор" по бесплатному номеру: 8-800-200-63-06

Напомним, что на трассе также стартует ремонт еще восьми искусственных сооружений. В ближайшее время работы запланированы с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска. Речь идет о капремонте на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих через железнодорожные пути.