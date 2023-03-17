Сбер может выплатить рекордные дивиденды в полтриллиона рублей

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате рекордных для компании дивидендов в 565 млрд руб. Это 25 руб. на одну акцию, сообщил председатель правления банка Герман Греф.

Он отметил, что за последние пять месяцев акции Сбера на Мосбирже прибавили в цене более 70%. На новостях о рекомендациях набсовета акции также немного подросли – на 6%.

Летом 2022 года акционеры Сбера поддержали решение набсовета не выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение было обосновано рисками экономической ситуации и необходимостью резервировать средства в условиях нестабильности. Это решение не понравилось инвесторам, бумаги Сбера потеряли в цене. Решение о невыплате дивидендов было принято впервые с 2000 года.