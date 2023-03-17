17 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО, - Минобороны

Минобороны РФ сообщило, что мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации.

Так, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии, которые провели в своей родной школе урок мужества.

В военном ведомстве уточнили, что для всех участников спецоперации установлен 14-дневный отпуск, который предоставляется не реже одного раза в полгода.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 года. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс.

Теги: мобилизованные, отпуска, сво



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