В Танзании от неизвестной лихорадки умерли пять человек

В танзанийском регионе Кагера, граничащем с Угандой, обнаружена неизвестная болезнь, унесшая жизни уже пяти человек, всего известно о семи случаях заболевания. У пациентов наблюдается лихорадка, рвота, кровотечения в различных частях тела и почечная недостаточность, говорится в заявлении министерства здравоохранения Танзании.

Власти направили в регион группу экспертов. Они уже взяли биологические образцы у заболевших, чтобы определить тип инфекции и ее источник.

Инцидент случился вскоре после вспышки лихорадки Эбола в Уганде, которая длилась почти четыре месяца и унесла жизни 55 человек.

В прошлом году в Танзании была выявлена ​​вспышка лептоспироза или "крысиной лихорадки", унесшая жизни трех человек в юго-восточном регионе Линди.