Губернатор ЯНАО отметил вклад нефтяников в сохранение экологии региона

Вклад "Газпромнефть-Ямала" в охрану окружающей среды и реализацию мероприятий Года экологии отметили на уровне правительства ЯНАО. Благодарственное письмо губернатора вручили на площадке Ямальского нефтегазового форума.

Как сообщили Накануне.RU в компании, ежегодно нефтяники исследуют флору и фауну в регионе своей производственной деятельности. Эксперты анализируют состояние микроорганизмов, рыб, птиц и млекопитающих по маршруту следования танкеров. С 2015 года "Газпромнефть-Ямал" на регулярной основе занимается восполнением численности ценных пород промысловой рыбы в Обь-Иртышском бассейне. За это время в реки выпущено свыше 50 миллионов мальков муксуна, чира, пеляди.

На протяжении нескольких лет компания является активным участником экологической повестки Ямальского района. Так, нефтяники помогли очистить от мусора более 80 гектаров земли вблизи сел Новый Порт и Мыс Каменный. "Зеленые" мероприятия в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" проводили в сотрудничестве с местной администрацией.

"Комплексный подход, реализуемый "Газпромнефть-Ямалом" как ответственным недропользователем, является важной частью корпоративной философии и позволяет поддерживать экологическое равновесие в арктическом регионе. Для этого мы не только направляем ресурсы на реализацию природоохранных программ, но также являемся активными участниками социально-экологической повестки территории. Такая работа в партнерстве с местными властями приносит хорошие результаты", – прокомментировал заместитель генерального директора по производственной безопасности "Газпромнефть-Ямала" Александр Финк.

Отметим, что в прошлом году при поддержке нефтяников в арктических селах провели демонтаж 50 объектов ветхого жилья, старого пирса, а также организовали свыше 40 экологических акций, активное участие в которых принимали местные эковолонтеры, представители сельских и районной администраций.