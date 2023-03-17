Свердловские эксперты: нейросети с ИИ не смогут полностью заменить человека

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области выразили уверенность, что набирающие популярность во всем мире нейросети все же не смогут полностью заменить работу человека. Этого же мнения придерживаются и в областном Союзе промышленников и предпринимателей.

Сейчас в России растет спрос на специалистов по нейросетям и искусственному интеллекту, которые вместо людей могут создавать контент, отвечать на вопросы, писать тексты и тому подобное. Некоторые эксперты уверены, что искусственный интеллект будет вытеснять человека, и это, вероятно, приведет к заметному сокращению офисных сотрудников.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, специалисты сферы IT требуются всегда, особенно в последнее время.

"А заменит ли искусственный интеллект человека – здесь вопрос очень спорный. Для того, чтобы написать определенную программу, нужен в любом случае человек. И для сопровождения он тоже нужен. Поэтому, может, будут перетекать одни профессии в другие. Но сказать, что будет нужно меньше людей на рынке труда, на сегодняшний день нельзя. В любом случае будут профессии, где будут работать люди, а не искусственный интеллект", - сообщила Бордюгова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавила исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, еще несколько лет назад была запущена "страшилка", что 2 миллиарда рабочих мест исчезнут, потому что их заменят роботы.

"Прошло столько времени, и я не вижу, чтобы роботы у нас массово заменили рабочие места. Это еще один вызов для людей с точки зрения их квалификации. Нужно осваивать не только программное обеспечение, но и взаимодействие с искусственным интеллектом", - уверена Кансафарова.

По ее мнению, потребность в кадрах, которые могут использовать ресурсы ИИ и нейросетей, будет востребована.

"Но я не ожидаю и не вижу экспертов, которые ожидают какого-то безумного роста безработицы из-за того, что все заменят роботы и искусственный интеллект", - заключила исполнительный вице-президент СОСПП.