Свердловские эксперты: нейросети с ИИ не смогут полностью заменить человека

17 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловские эксперты: нейросети с ИИ не смогут полностью заменить человека

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области выразили уверенность, что набирающие популярность во всем мире нейросети все же не смогут полностью заменить работу человека. Этого же мнения придерживаются и в областном Союзе промышленников и предпринимателей.

Сейчас в России растет спрос на специалистов по нейросетям и искусственному интеллекту, которые вместо людей могут создавать контент, отвечать на вопросы, писать тексты и тому подобное. Некоторые эксперты уверены, что искусственный интеллект будет вытеснять человека, и это, вероятно, приведет к заметному сокращению офисных сотрудников.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, специалисты сферы IT требуются всегда, особенно в последнее время.

"А заменит ли искусственный интеллект человека – здесь вопрос очень спорный. Для того, чтобы написать определенную программу, нужен в любом случае человек. И для сопровождения он тоже нужен. Поэтому, может, будут перетекать одни профессии в другие. Но сказать, что будет нужно меньше людей на рынке труда, на сегодняшний день нельзя. В любом случае будут профессии, где будут работать люди, а не искусственный интеллект", - сообщила Бордюгова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Уральский турбинный завод(2022)|Фото: Накануне.RU

Как добавила исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, еще несколько лет назад была запущена "страшилка", что 2 миллиарда рабочих мест исчезнут, потому что их заменят роботы.

"Прошло столько времени, и я не вижу, чтобы роботы у нас массово заменили рабочие места. Это еще один вызов для людей с точки зрения их квалификации. Нужно осваивать не только программное обеспечение, но и взаимодействие с искусственным интеллектом", - уверена Кансафарова.

По ее мнению, потребность в кадрах, которые могут использовать ресурсы ИИ и нейросетей, будет востребована.

"Но я не ожидаю и не вижу экспертов, которые ожидают какого-то безумного роста безработицы из-за того, что все заменят роботы и искусственный интеллект", - заключила исполнительный вице-президент СОСПП.

Теги: нейросети, работники, искусственный интеллект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети