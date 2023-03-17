17 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В центре Екатеринбурга открылся мобильный пункт сбора гумпомощи для жителей Донбасса

В центре Екатеринбурга на улице Бориса Ельцина открылся мобильный пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба города.

Организаторами выступили Дом добровольца Свердловской области и областной медицинский колледж (СОМК). Акция организована в преддверии годовщины вхождения Крыма в состав России и под эгидой движения #МЫВМЕСТЕ.

"Ранее подобный мобильный пункт был организован на улице Вайнера, этот формат работы показал свою эффективность. В центре города и в будни, и в выходные много людей, акция привлекает их внимание, и они делают вклад в общее дело. Мобильный пункт проработает здесь до конца марта", – рассказала волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей, преподаватель СОМК Евгения Миронович.

Полезный груз помогают собирать не только горожане, но и организации. В их числе свердловские отделения "Боевого Братства", "Офицеров России" и национально-культурных организаций "Татары Урала", "Азербайджан – Урал", "Курултай башкир". В числе вещей, необходимых жителям Донбасса, продукты питания, одежда и средства гигиены.

Напомним, что Средний Урал наравне с Москвой стал лидером по объемам собранной и переданной гуманитарной помощи. Волонтеры Екатеринбурга также помогают семьям военнослужащих решить бытовые проблемы и проблемы с документами.

Теги: Екатеринбург, пункт сбора, гуманитарная помощь, Донбасс



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