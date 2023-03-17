17 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В феврале годовая инфляция составила 11% - ЦБ

В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11% (после 11,8% в январе), сообщили в Центральном банке России.

"С начала 2023 года усредненные текущие темпы прироста цен находятся вблизи 4% в пересчете на год и формируются выше средних значений за IV квартал 2022 года. В то же время в феврале текущий прирост цен несколько замедлился по сравнению с январем", - говорится в релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года", - добавляет регулятор.

По итогам года в базовом сценарии ЦБ инфляция составит 5-7% и в 2024 году вернется к 4%.  

Теги: инфляция, цб, население



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