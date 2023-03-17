ММК потратил на природоохранную деятельность около 30 млрд рублей

Магнитогорский металлургический комбинат инвестировал в реализацию экологической программы около 30 млрд рублей в 2022 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Она включала 46 мероприятий. В частности, речь идет о строительстве новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства, проектах по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты, инициативах по утилизации отходов и рекультивации земель, а также о озеленении, сохранении и развитии биологического разнообразия.

На меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было направлено 19,5 млрд рублей. Это позволило сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 20 тыс. тонн (11%), а валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – почти на 500 тонн (3%).