17 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков назвал утилизацией старой техники поставки Словакией и Польшей МиГ-29 Украине

Поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, добавил он, поставка этой техники может "оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа".

Также представитель Кремля отметил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению.

"Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Кроме того, правительство Словакии одобрило передачу истребителей Киеву.

Теги: песков, украина, истребители



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