7,5%: ЦБ четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

Центральный банк России четвертое подряд заседание совета директоров оставляет без изменений ключевую ставку – 7,5% годовых. Регулятор отмечает, что с предыдущего заседания баланс рисков не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.