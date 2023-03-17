NYT: Появление коронавируса может быть связано с енотовидными собаками с уханьского рынка

Появление COVID-19 могло быть связано с енотовидными собаками, продававшимися на рынке в городе Ухань в Китае. Об этом якобы свидетельствуют генетические данные, взятые на оптовом рынке морепродуктов в январе 2020 года – вскоре после того, как власти закрыли площадку из-за подозрений, что оттуда могла начаться вспышка нового вируса. К тому моменту животных на рынке уже не было, но исследователи взяли мазки со стен, пола, клеток и тележек, которые использовались для перевозки енотовидных собак, пишет The New York Times со ссылкой на некую международную группу экспертов-вирусологов.

Трое ученых, участвовавших в исследовании, заявили, что в образцах с положительным тестом на коронавирус был обнаружен генетический материал енотовидных собак. Сам по себе этот факт не доказывает, что животные были заражены. И даже в этом случае нет доказательств, что енотовидные собаки могли передать вирус людям.

При этом известно, что енотовидные собаки – близкие родственники лисиц – могут передавать коронавирус.

Издание отмечает, что официально доклад международной группы вирусологов еще не опубликован.