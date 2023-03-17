17 Марта 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:ТН-Сибирь

Фонды тюменского музея им. И.Я. Словцова пополнились ценным историческим документом при содействии "Транснефти"

В дар тюменскому музею им. И.Я. Словцова передан фрагмент записки секретаря Тюменского областного комитета Б.Е. Щербины в адрес ЦК КПСС о создании крупнейшей базы нефтяной промышленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефти"

Передача архивного документа, имевшего ранее гриф "Совершенно секретно", состоялась при содействии "Транснефть". Ранее документ хранился в Российском государственном архиве новейшей истории. Компания длительное время работает с госархивом, в результате этого взаимодействия был найден данный документ.

Акт передачи в торжественной обстановке подписали генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов и и.о. генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Панасенко.

Исторический документ высоко оценен Тюменским музейно-просветительским объединением, в состав которого входит музей им. И.Я. Словцова. Записка была направлена 24 сентября 1973 года в адрес генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. В ней указано, что "выявленные запасы нефти оцениваются в 9 млрд тонн, а к концу пятилетки превысят 10 миллиардов. … За счет Западно-Сибирского региона страна могла бы существенно ускорить развитие нефтяной промышленности, … за два-три года можно довести ежегодные приросты добычи до 30-35 млн тонн. Это позволило бы добывать здесь в 1975 году не менее 140 миллионов, а в 1980 году – 300-330 миллионов тонн".

(2023)|Фото:ТН-Сибирь

Развитие региона тесно связано с историей становления "Транснефть – Сибирь", созданного в 1967 году. На тот момент в эксплуатации был всего один магистральный нефтепровод Шаим – Тюмень протяженностью 426 км, а численность работников предприятия составляла всего около 100 человек. Сегодня систему магистральных трубопроводов общей протяженностью почти 9,5 тыс. км эксплуатируют 12,5 тыс. сотрудников.

"Благодарим "Транснефть" за возможность получить в свои фонды этот, без преувеличения, важный для истории нашего региона документ, отражающий дух того времени, – фрагмент записки Бориса Евдокимовича Щербины. Он станет неотъемлемой частью нашего нового выставочного проекта, посвященного развитию геологоразведки на Тюменском севере", - сказал и.о. генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Панасенко.

(2023)|Фото:ТН-Сибирь

"Компания "Транснефть", которая в этом году отмечает свое 30-летие, очень бережно относится к сохранению исторической памяти, к повышению интереса со стороны молодежи к истории своей страны. И передача этого ценного документа – очень важный шаг в сохранении и распространении подлинных исторических сведений", - отметил генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Теги: музей Словцова, Транснефть, исторический документ



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