17 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

"Когда их начнут проверять, это и вскроют": свердловская инспекция труда изучит ситуацию в WB

В государственной инспекции труда на Среднем Урале внимательно следят за ситуацией в известном маркетплейсе Wildberries, сотрудники которого взбунтовались по всей России.
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Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин, сотрудники Wildberries к ним время от времени обращаются.

"Но дело в том, что Wildberries у нас зарегистрирован на территории Московской области, а в системе Роструда есть принцип территориальности. И если работодатель зарегистрирован в другом регионе, мы, в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан и нашими внутренними указаниями, направляем [жалобы] в соответствующую инспекцию. Поэтому по Wildberries обращение уходит в инспекцию Московской области", - пояснил Балакин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас сотрудники трудовой инспекции внимательно изучают ситуацию с объявленной на этой неделе всероссийской забастовкой работников WB. Балакин отметил, что жалоб по ней к ним пока не поступало.

"Мы увидели эту информацию в СМИ. Сейчас она проверяется, поручения розданы. Пока нельзя сказать, что вопрос решился. Но, наверное, такие случаи могут быть", - отметил он.

WildBerries, пункт выдачи заказов(2023)|Фото: Накануне.RU

Как добавила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, если проверить всех, кто работал и работает в Wildberries, вполне может оказаться, что больше половины из них сотрудничают не в рамках трудовых отношений.

"Когда их начнут проверять, наверное, именно это и вскроют. Вопрос к работникам: почему они допускают такие вещи по отношению к себе? Я понимаю, что у нас есть нерадивые работодатели, которые не оформляют трудовые отношения со своими работниками. Эта проблема нам известна и решается", - сообщила Бордюгова.

Напомним, что после забастовки Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов, когда покупатели получают товары, не соответствующие заказанным. Там пообещали доработать систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров.

Теги: Wildberries, инспекция, проверка



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