17 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

Губернатор Андрей Травников провел заседание, посвящённое итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что в Новосибирской области несколько лет идет масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. 

строительство, дорожное строительство, строительная техника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов. И если в малых объектах мы ручном режиме справляемся, то при проектировании крупных объектов мы ощутили проблемы в полной мере. Это касается большинства наших крупных строек: и Сибирь-Арена, и крупные мостовые сооружения, и станция метро «Спортивная». 
Я уже дал команду создать свое проектное подразделение в подведомственном областном учреждении. Мы будем привлекать своих проектировщиков, для того, чтобы выполнять часть работы, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков", - подчеркнул Андрей Травников.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За последние годы в области накоплен уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек. Теперь губернатор обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры. 

«Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому, вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков «Метро МиРа» или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит», – отметил глава региона.

В ходе заседания доклады об инфраструктурном развитии Новосибирской области за последние пять, о главных достижениях в каждой из сфер представили министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, министр строительства Алексей Колмаков, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов

 

Теги: инфраструктурные проекты, андрей травников, развитие транспортной системы, проектирование



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