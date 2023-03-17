Мошенники уговорили пермячку вернуться из-за границы, чтобы перевести им деньги

Телефонные мошенники вынудили жительницу Пермского края покинуть одну из стран СНГ и приехать в Екатеринбург, чтобы перевести им свыше 1 млн рублей. Об инциденте Накануне.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По словам потерпевшей 1950 г.р., 11 марта она находилась в гостях в одном из населенных пунктов республики СНГ. Тогда ей позвонили "сотрудники службы безопасности кредитной организации", сообщив о попытке неизвестных снять с ее счета средства. Мошенник убедил жертву установить на телефон приложение для удаленного доступа в сервисе Play Market, после чего сообщил, что временно заблокирует действия мошенников. За это время ей необходимо срочно вернуться в Россию и пройти "процедуру обновления счета". Для этого женщина должна была обналичить сбережения и перевести на "безопасный счет".

Потерпевшая, по наводке мошенника, могла отправиться в Омск, Новосибирск или Москву, однако прямых рейсов на ближайшее время не было. Тогда женщина решила отправиться в Екатеринбург, где проживают ее дети. Узнав об этом аферист сразу предупредил свою жертву не сообщать об операции родственникам, ведь это якобы могло помешать "поимке мошенников".

Как только пенсионерка прилетела в Екатеринбург, с ее счета сразу же списали 205 тыс. рублей. В этот же момент с ней связались по телефону и сообщили, что ее ожидает такси. Женщину отвезли в банк, где она сняла 400 тыс. рублей, перевела средства через указанный банкомат, расположенный на ул. 8 Марта, после чего сняла еще полмиллиона рублей и перевела деньги опять через тот же терминал.

Только когда звонки прекратились, пенсионерка поняла, что перевела 1,1 млн рублей мошенникам.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.